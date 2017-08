Un comboi de la línia de Renfe surt de la via a Sant Vicenç i fa dos ferits lleus

El comboi de l´esquerra aturat en haver descarrilat, ahir a la tarda, mentre en circulava un per l´altra via

Un comboi de la línia R-4 de Renfe que es dirigia a l'Hospitalet de Llobregat va descarrilar ahir a la tarda mentre circulava a la sortida de Sant Vicenç de Castellet després de topar amb dues pedres de grans dimensions que havien caigut a la via. De resultes de l'accident, dues persones van resultar ferides lleus i van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons fonts de la companyia.

El comboi va quedar aturat amb dos eixos fora de la via, tot i que no es va arribar a tombar, i amb les dues pedres a sota d'un dels vagons després d'haver-les arrossegat uns metres. En el moment de la topada, cap a les 6 de la tarda, en el tren viatjaven 50 passatgers que van ser transbordats en paral·lel al primer comboi que arribava en direcció contrària per la via, i van ser portats de nou cap a Manresa.

Com a conseqüència d'aquest incident, la circulació de trens per la línia R-4 es va veure afectada amb retards d'uns 25 minuts, tenint en compte que entre Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar només va quedar una via disponible per als combois en totes dues direccions.

Fonts de la companyia no van poder assegurar anit quan es podria retirar el comboi aturat i restablir la normalitat en la circulació de la línia. Ahir al vespre ja s'havia mobilitzat la maquinària amb previsió que en les properes hores es desplacés al lloc de l'incident, i un cop allà, veure en quin estat es troba l'estructura del comboi i avaluar els riscos davant la possibilitat d'encarrilar-lo i treure'l. Fonts de Renfe preveien poder prendre una determinació entre la nit i aquest dissabte al matí, si bé admetien que «no és una tasca fàcil», i ahir encara no podien determinar si la retirada es podria fer o no sense aturar del tot la circulació de trens entre les dues poblacions.



Avui, menys afectacions

Entre les 12 de la nit d'ahir i fins que no surt el primer tren de Manresa cap a Barcelona a les 5.52 hores d'aquest dissabte al matí, es tanquen vies. I pel que fa a dissabte i diumenge la freqüència en la circulació de trens en aquesta línia es redueix respecte de la que hi ha entre setmana, de manera que les possibles afectacions i retards que encara hi pugui haver per la presència del comboi aturat a la via s'espera que siguin molt menors.