Oló obre una oficina de turisme per promocionar les activitats del poble

Santa Maria d'Oló estrena un punt d'informació al centre del municipi per encomanar el turisme dins del poble i a la resta de la comarca. L'oficina se situa dins de l'Ecomuseu del Moianès, el qual pretén promoure el patrimoni del territori. L'horari d'atenció al públic s'ha establert els dissabtes de 10 a 14 h. Avui resulta que és el tercer dia que s'obren les portes als veïns.

El nou espai difondrà informació sobre els itineraris i senders existents al terme d'Oló, entre altres propostes de lleure. També vol ser un punt de referència de l'Ecomuseu, que està repartit en diversos punts del territori comarcal i Oló n'és un. «La idea és informar sobre el contingut que es pot trobar en tots els punts del museu i dels horaris que s'ofereixen», sosté Enric Güell, l'alcalde d'Oló.

La persona que s'encarrega d'atendre la recent oficina de turisme és un treballador de l'Ajuntament i ha rebut uns cursets de formació sobre la història del municipi. De fet, l'Ecomuseu d'Oló està dedicat al tèxtil, per la importància que aquesta indústria va tenir al municipi en el passat. «Dins del nostre museu hi ha diversos plafons que expliquen com va canviar la vida del poble amb l'arribada de les empreses tèxtils», assegura l'alcalde.

Aquest museu municipal se situa dins l'espai Hemalosa, un antic complex fabril que enguany es va convertir en un espai polivalent per als veïns del poble. L'alcalde assegura que durant la rehabilitació es va conservar la imatge de l'antiga nau, amb la mateixa estructura de pedra i sostre de fusta. El recinte no només serveix per acollir-hi l'Ecomuseu, sinó que també s'hi organitzen espectacles.

L'obertura de l'oficina de turisme s'ha realitzat gràcies a una subvenció del Consorci del Moianès. «La continuïtat del servei depèn de les subvencions. De moment, l'oficina funcionarà fins a final d'any, i la idea és seguir i fins i tot ampliar-la, però es necessita un reforç», remarca Enric Güell.

Una de les activitats que pretén promoure la memòria històrica dins la comarca és l'Ecomuseu. Enric Güell destaca: «Els visitants que hem rebut fins ara provenen d'Oló i dels pobles veïns de la comarca». Remarca que diverses persones que antigament havien treballat a la fàbrica tèxtil han anat a visitar el museu d'Oló.

Castellterçol és un altre dels punts on se situa l'Ecomuseu. Aquesta població permet conèixer com era una poua de gel, unes excavacions fetes de pedra on es guardava el glaç o la neu gelada durant el bon temps.