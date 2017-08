L'alcalde de Castellnou es mostra «indignat» per acusacions falses de l'oposició

L'alcalde de Castellnou de Bages, Francesc Martínez, que governa en minoria des que el socialista Manel Valero va deixar el govern, està «indignat» amb l'oposició, i li retreu d'actuar en contra de la seva persona amb acusacions falses, que són «una nova mostra de provocació».

Martínez es defensa arran de les queixes, divendres, del portaveu d'ERC en què lamentava que encara no s'hagués fet cap minut de silenci pels atemptats, i que es mantinguessin la major part dels actes de festa major. Martínez assegura que el mateix divendres al matí es va decidir què se suspenia i què no en una reunió amb el portaveu d'ERC (el de CiU no hi va assistir), i diu que es va acordar que es guardaria un minut de silenci abans del pregó del vespre.