Artés prepara l'ampliació del Museu de la Història aprofitant un edifici annex

L'Ajuntament d'Artés preveu afrontar a partir de l'any que ve fins al 2019 les obres de consolidació i condicionament interior del Museu de la Història (la Casa Museu), amb un nou accés amb ascensor, i l'adquisició de més espai, aprofitant un edifici annex de propietat municipal que s'ha d'arreglar.

En una primera fase, els treballs es concentraran en l'estructura de l'edifici annex, que l'Ajuntament va comprar fa uns anys, però que és vell i s'ha de rehabilitar. S'ha de buidar de dintre, i s'adequarà per poder-hi instal·lar un ascensor que permeti millorar l'accés i adequar-lo a les persones amb mobilitat reduïda. Actualment, a la Casa Museu d'Artés, que té quatre plantes, s'hi accedeix per la plaça Major (o plaça vella), i l'edifici que es condicionarà és situat al costat però l'un i l'altre es troben a diferent nivell perquè el terreny no és pla. El futur ascensor permetrà un mateix accés tant a un immoble com a l'altre salvant aquest desnivell.

La primera fase de les obres es concentrarà bàsicament a l'edifici annex, mentre que l'actual museu només quedarà afectat en la part on s'haurà d'instal·lar el futur ascensor. L'Ajuntament té una subvenció de la Diputació per afrontar aquests treballs, i està pendent de rebre'n una altra per part dels fons europeus Feder, amb la idea d'executar les obres entre el 2018 i el 2019.

Paral·lelament, l'equip de govern (CUP i ERC) vol començar a planificar amb CiU, a l'oposició, com ha de ser el futur museu a partir de l'ampliació que es pot fer aprofitant l'edifici annex. Aquesta qüestió es vol plantejar dins d'aquest mandat i en paral·lel a les obres de consolidació de l'edifici «perquè els usos que li acabem donant poden acabar condicionant l'actuació que hi vulguem fer», apunta l'alcalde, Ernest Clotet. Per exemple, s'ha de veure si convé més unificar completament tots dos edificis, o bé mantenir-los com a compartiments separats, afegeix.

El que té clar l'Ajuntament és que «volem fer una ampliació dels usos turístics» de l'equipament per al poble i, tot i que s'ha de concretar el seu contingut museístic, la idea inicial és fer ressaltar la part històrica d'Artés i potenciar l'àrea dedicada a la vinya i el vi, entre altres possibilitats, diu l'alcalde.

D'altra banda, es planteja l'opció de reservar un espai per a pernoctacions en forma d'alberg, aprofitant que Artés s'inclou en un tram del Camí de Sant Jaume.