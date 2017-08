Navarcles quadruplica el reciclatge en el primer mes del porta a porta

Navarcles ha multiplicat per quatre el reciclatge de residus amb la recollida porta a porta. Es va posar en funcionament el 29 de juny passat, i les dades del primer mes complet amb el nou sistema que ara ha fet públiques l'Ajuntament, les del juliol, han donat uns resultats «molt efectius», tot i que es volen agafar amb prudència a l'espera de veure com evolucionen més a llarg termini, segons ha explicat l'alcalde accidental, Ramon Serra.

Entre l'1 al 31 de juliol passat, Navarcles va generar 122.000 quilos de residu (sense comptar el vidre), dels quals en va aconseguir reciclar gairebé 101.000, el que suposa el 82,5 % del total. És una xifra mai vista a Navarcles, que dar-rerament es mantenia en uns índexs d'entre el 20 i el 25 % de reciclatge, i en tot cas «no s'havia superat el 30%», diu Serra. «Aspiràvem a capgirar la situació» i aconseguir al voltant del 75 % de reciclatge i deixar el rebuig en el 25 %. I a l'hora de la veritat «s'han més que cobert les expectatives» perquè la quantitat de rebuig (el material barrejat i no aprofitable per ser reaprofitat) ha caigut en picat fins a poc més del 17 % (uns 21.180 quilos). Segons Serra, són unes dades òptimes tenint en compte que «sempre s'ha de comptar que hi haurà restes de rebuig, i díficilment es podrà superar el 90 % del reciclatge».

La comparativa es fa amb les mateixes dades però del juliol del l'any passat, i es constata aquest increment en totes les fraccions (vegeu més informació a la infografia del costat). L'orgànica continua sent el que més es recicla, i amb les dades actuals suposa la meitat de tot el material que no va al rebuig. Tanmateix, la tendència a separar més els residus per part dels ciutadans també es constata amb augments considerables del reciclatge d'envasos, i de paper i cartró.

Aquesta evolució es veu igualment reflectida amb les dades del mes de maig passat (el darrer mes sencer en què Navarcles encara no aplicava el sistema porta a porta), i que són molt similars a les del juliol del 2016. En aquest cas, el rebuig superava el 78 % del total del residu generat, mentre que l'orgànica es quedava a poc més del 17 %, i entre envasos, paper i cartró no s'arribava al 4 %.

Poques incidències

La posada en funcionament del sistema porta a porta «està tenint poques incidències, i a més a més, controlables», apunta Serra, perquè majoritàriament es deuen a persones «que es despisten i no deixen deixen al carrer el residu que correspon a aquell dia, encara per falta d'hàbits».

Admet que també hi ha qui continua barrejant residus, «però en són pocs», i l'àrea d'emergència (l'espai habilitat per portar-hi qualsevol residu en qualsevol moment tret del que va a la deixalleria) «no s'ha atapeït» tot i ser estiu, diu Serra. Fins ara, l'Ajuntament donava avís amb una etiqueta als veïns que s'equivocaven de bossa o de dia, o si barrejaven la brossa. A poc a poc això es deixarà de fer i, si hi ha reincidència, se sancionarà l'infractor, si bé «de moment no ho preveiem».

Pel que fa al vidre, no s'ha inclòs en el porta a porta i la recollida es continua fent amb els contenidors verds a càrrec del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Segons Serra, «solíem reciclar uns 1.500 quilos, i ara es podria haver doblat», tot i que no n'hi ha dades, perquè no hi ha la possibilitat de llençar el vidre en contenidors de rebuig.