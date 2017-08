Un gest pel càncer infantil als Andes

Cinc alpinistes del Pont de Vilomara homenatgen l'associació vilomarenca que batalla contra el càncer infantil, travessant les muntanyes dels Andes bolivians. Durant vint-i-un dies d'agost, amb fred i esforç, han coronat sis cims d'una altura entre 5.000 i 6.500 metres aproximadament. Els esportistes van aconseguir arribar al pic de la muntanya Illimani (6.462 m) i allà van enter-rar el petit mitjó d'Adrián González, víctima d'un càncer, que va impulsar la creació de l'entitat.

Els cinc membres que perta-nyen al Centre Excursionista del Pont (Josep Lluís Iglesias, Javi Gaspar, Juan Carlos Luna, Rosario Sáez i Josep Lluís Martínez) han posat un gra de sorra visibilitzant la tasca que realitza l'associació del poble que batalla contra el càncer d'infants. De fet, Juan González, fundador de l'entitat i pare de l'Adrián, remarca que «gràcies a petites accions com aquesta, que pretenen donar a conèixer la nostra feina, aconseguim fer créixer el projecte i augmentar el nombre de socis o aportacions».

«A l'aeroport dúiem les samar-retes de l'entitat i la gent ens venia a preguntar sobre el significat del vestuari», explica Josep Lluís. Javi Gaspar comenta que repartien pins pels refugis per on passaven. No és la primera vegada que el Centre Excursionista col·labora per fer visible l'ens. «Hem fet diversos cims a Europa i també a Àfrica i sempre m'enduc un mitjonet de l'Adrián a la motxilla», relata Josep Lluís Martínez, l'organitzador del viatge als Andes. De fet, diversos mitjons de l'Adrián estan enterrats en cims dels Alps, també del Marroc i ara dels Andes.

Juan González i Esther Lanza van crear l'Associació Adrián González Lanza l'any 2009, després que el seu fill (Adrián) tingués un càncer i morís. «Havíem d'anar a fer un tractament a Nova York i els veïns del Pont ens van demanar que obríssim un compte al banc perquè ens volien ajudar», explica González. Però l'Adrián no va superar la malaltia i els pares van donar els diners obtinguts a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona). Des de llavors, els vilomarencs han decidit mirar endavant i aportar capital a la investigació del càncer infantil que es du a terme en aquest hospital.

Els cinc viatgers han estat gairebé dos anys preparant-se i estalviant per realitzar la travessa. Segons Josep Lluís, en arribar al cim «et sents insignificant en observar la bellesa que t'envolta».