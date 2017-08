L'espai fabril de l'antiga Cal Clarassó de Santpedor serà un centre cultural el 2019

Santpedor haurà transformat l'antiga fàbrica tèxtil de Cal Clarassó en un equipament sociocultural el 2019. Així ho preveu l'Ajuntament després que ja ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació de l'espai (que inclou la nau, la xemeneia i l'antiga capella), amb la idea d'executar les obres l'any que ve.

La redacció del projecte anirà a càrrec d'una Unió Temporal d'Empreses integrada per tres despatxos d'arquitectes. La seva proposta és la que finalment s'ha adjudicat el concurs entre la desena d'empreses que s'hi van presentar. La proposta guanyadora es basa a conservar el volum actual de l'edifici i millorar la seva connexió amb l'entorn, de manera que en el projecte es recollirà una restauració integral i actuacions paral·leles que hi facilitin l'accessibilitat.

La nova UTE té ara unes setmanes per fer l'avantprojecte, i tres mesos més per al projecte executiu definitiu, que hauria d'estar acabat cap a final d'any per tal de poder començar les obres el 2018. El pressupost de l'actuació pujarà al voltant del milió i mig d'euros.