Sallent posarà l'edifici de l'antic CAT al servei d'empreses i entitats que vulguin llogar-lo

L'Ajuntament de Sallent llogarà les instal·lacions de l'antic Centre d'Acollida Turística que hi ha a tocar de la C-16 (ara municipal) a empreses, entitats o col·lectius que hi vulguin organitzar activitats. És la solució que es considera més òptima per donar sortida a l'edifici, infrautilitzat des que va tancar portes com a espai turístic el 2013, abans no se li doni una orientació definitiva.

A la llarga, l'objectiu és convertir l'antic CAT de Sallent en un centre divulgatiu lligat a la mineria. Com ja va explicar aquest diari, diverses institucions de la comarca treballen conjuntament des de l'estiu passat en aquesta proposta, que pretén explicar la importància històrica i actual de la mineria al Bages, i de la indústria metal·lúrgica que se'n pot derivar. Però és un projecte d'envergadura que requereix finançament europeu «i a hores d'ara no està resolt», diu l'alcalde de Sallent, David Saldoni. Per això s'ha optat per una alternativa que es preveu que sigui temporal, «perquè el que no volíem de cap manera és tenir aquest espai tancat».

Darrerament s'ha estat treballant en la neteja i adequació de les instal·lacions per tornar-les a obrir, i de cara al setembre l'Ajuntament preveu definir les tarifes de lloguer. D'aquesta manera, empreses, entitats o col·lectius que busquin un local gran per a presentacions, xerrades, trobades o activitats diverses, «disposaran d'un espai diàfan amb sales, equipat per a projeccions audiovisuals, i amb cafeteria i possibilitat de càtering», diu Saldoni.

Fins ara, propostes sense rumb

El CAT es va inaugurar el 2010 i s'integrava en la xarxa de Punts CAT d'arreu del país, en aquest cas especialitzat en la industrialització i l'obrerisme català, però no va funcionar. En la seva darrera etapa, havia estat vinculat al turisme i la restauració, amb exposicions permanents i un servei de bar a càrrec d'una empresa privada que en tenia cedida la gestió, però tampoc va funcionar, i el setembre del 2013 va tancar portes.