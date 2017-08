Cardona lliga amb les ramaderies la provisió d'una desena de bous per a la festa major

Cardona ja ha lligat el proveïment de nou bous provinents de quatre ramaderies, a banda d'algunes vaquetes, per als encierros i les tres sessions del corre de bou que se celebraran per la festa major, del 9 al 12 de setembre. Quan encara falten dues setmanes, els operaris ja han enllestit l'estructura de la plaça on sortiran els animals, i ahir ja es va començar a distribuir el programa d'actes, que es pot adquirir al preu de 4 euros a les llibreries del poble (o també es pot consultar a la web de l'Ajuntament).

Com és habitual, quatre penyes de la festa lloguen el seu propi bou per a la desencaixonada de dilluns. La penya El Calaixó en portarà un de provinent d'una ramaderia de Castelló; la de les Barreres, un altre d'Alcorà; i les penyes La Curva i El Capote en llogaran un cada una d'una ramaderia de Camprodon. Per la seva banda, l'Ajuntament de Cardona proveeix la resta d'animals de la festa. En total, seran cinc bous a banda d'algunes vaquetes, que ha llogat a una ramaderia del País Valencià, i que serviran tant per als encierros com per al corre bou tradicional de dissabte, diumenge i dilluns. També llogarà, a part, vaquetes i bous petits per a les sessions de corre de bou popular amb vaquetes que es faran passada la festa major, els dies 14, 15 i 16 de setembre, i per al festival còmic taurí en benefici de la residència Sant Jaume, del dia 17.

Els animals no arribaran fins hores abans que comenci la festa, probablement durant la nit o la matinada del divendres 8 de setembre, a punt per a la seva participació a l' encierro de dissabte al matí, mentre que els de les penyes probablement arribaran el mateix dilluns. Acabada la festa, es retornaran a les ramaderies d'on provenen.

Amb la posada a punt de la plaça, també s'hi ha habilitat el corral on es guardaran els bous els dies de la festa. Només sortiran durant el corre de bou o els encierros, i ho faran alternativament, respectant els descansos que marca la llei. La resta del dia, estaran vigilats pels cuidadors, que els alimentaran i tindran cura del seu benestar.