Sallent condicionarà l'entorn del pavelló de Cabrianes

Cabrianes veurà dignificat l'entorn del seu pavelló amb una proposta d'ordenació i millora fins a la plaça del Centru, que actualment presenta algunes discontinuïtats i mancances en l'accessibilitat pels desnivells que hi ha. L'Ajuntament de Sallent ja treballa en el projecte, que preveu licitar properament amb la idea de començar les obres aquest mateix any. Tindran un cost aproximat d'uns 230.000 euros.

Els treballs afectaran tota l'àrea ara sense pavimentar entre el pavelló, el Centru i la carretera, i que serveix d'aparcament, del qual n'hi continuarà havent però s'ordenarà amb una dotzena de places (una per a minusvàlids) per la banda del solar que dóna a la paret del pavelló.

Bona part de les actuacions aniran encaminades a millorar l'accessibilitat per circular-hi a peu. D'una banda, es construirà una rampa per a l'accés dels vianants des de la carretera fins a la plaça per la zona oest, al lateral de l'escola, per salvar el desnivell que hi ha. A la banda est també n'hi haurà una de frontal fins a l'entrada del pavelló que baixarà directament des de la carretera. També a la banda est, es planteja un esglaonat adjunt a l'actual muret de la plaça del Centru, que evitarà el salt brusc en el desnivell que hi ha ara. Tant les rampes com l'esglaonat seran de formigó raspallat.

D'altra banda, es projecta construir un petit mur seguint la façana del pavelló, que relligui amb la plaça del Centru, i d'aquesta manera s'evitarà el forat buit que hi ha entre els dos edificis.

Pel que fa a l'espai central, es pavimentarà amb formigó i s'hi habilitaran les places d'aparcament, i es dibuixarà un recorregut per a vianants amb un color diferent respecte al de l'espai dels vehicles. Així mateix, entre la zona d'aparcament i el pavelló es col·locaran 5 bancs i 3 papereres.