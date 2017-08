Els 50 anys de pubillatge a Navàs reuneixen prop de 200 expubilles i exhereus

Navàs va viure dissabte una nit de retrobament, somriures i records, en la commemoració dels 50 anys de pubillatge, que es van celebrar en el marc de la festa major. Prop de 200 expubilles i exhereus (gairebé la totalitat dels 219 representants que ha tingut el poble en aquest mig segle d'història) es van tornar penjar la banda al coll per participar de l'efemèride i reviure la il·lusió que els va acompanyar el dia que van ser proclamats.

A les 9 del vespre la plaça ja era ben plena esperant l'arribada dels protagonistes de la nit, que es van fer esperar uns minuts més del compte. Cap a 2/4 de 10, bastoners, cascavells, nans i gegants feien entrada a la plaça amb tot el seguici de pubilles i hereus visitants i locals, aquesta vegada acompanyats pel reguitzell de figures que en el seu dia ja havien desfilat per la plaça, com a pubilles (des del 1968), o hereus (des del 1995).

Per ordre cronològic, van anar entrant fins davant de l'escenari entre els aplaudiments del públic, mentre es passaven imatges amb els noms i els anys en què van ser proclamats en una gran pantalla. L'espai de davant l'escenari va quedar petit per encabir la quantitat d'expubilles i exhereus que van participar de la festa, aplaudint emocionats quan 'el seu any' amb la seva foto apareixia a la pantalla.

Quan tots van ser a lloc, va arribar el moment de la foto, i després tocava girar-se de cara a l'escenari per a una selfie amb les pubilles i els hereus sortints i entrants, que eren a dalt.

El retrobament d'expubilles i exhereus va eclipsar la festa de dissabte, que va prosseguir amb el relleu habitual entre pubilles i hereus sortints i entrants. Abans, l'alcalde, Jaume Casals, va adreçar unes paraules amb reminiscències al passat, pels 50 anys del pubillatge i també en referència al concert que s'havia fet divendres a la nit amb grups locals d'èxit en dècades anteriors i que enguany es van retrobar per tornar a tocar per festa major.

Casals també va lamentar els atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils, i es va sumar en nom de tot el poble a la manifestació que acabava de tenir lloc a la capital catalana.

L'acte de proclamació, que va incloure el pregó de la festa a càrrec de Càritas Navàs, va donar pas al ball de nit, discomòbil i un concert.

La festa va tenir com a principal reclam els balls de bastoners, cascavells, nans i gegants, i encara continua avui i demà, amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics.