Cremen diversos contenidors a Sant Joan de Vilatorrada

El foc ha sigut el protagonista a l'Avinguda Montserrat de Sant Joan. A les 4 de la matinada, algú ha encès diversos contenidors d'escombraries en diferents trams d'aquest carrer, una de les artèries principals del municipi. Hi ha hagut un moment en què hi havia fins a tres focs encesos repartits al llarg de la via.



El primer ha sigut davant d'una botiga que fa cantonada amb el carrer Lleida. La Policia Local s'ha desplaçat fins allà i l'ha intentat controlar i apagar. Les flames estaven a prop de l'establiment.





El segon ha sigut uns quants metres més endavant, als contenidors que estan a la xarcuteria Lola. Un d'ells ha cremat i les flames han agafat alçada i han estat a punt d'arribar als pisos. El que ha sortit més malparat ha sigut el cotxe aparcat a menys d'un metre del contenidor de rebuig. I és que les flames han tocat la part del davant del vehicle. Els veïns han aconseguit apartar els dos altres contenidors que hi havia al costat per evitar que les flames els devoressin. Diversos santjoanencs han intentat reduir el foc a base de cubells d'aigua però ha sigut ineficaç i les flames s'han enlairat encara més. Finalment, un home l'ha apagat amb l'extintor.Tot seguit, un dels veïns ha alertat que, trenta metres més enllà, a la parada d'autobusos davant del forn de Cabrianes, hi havia un altre foc en un dels contenidors. Però hi han anat corrents i l'han extingit ràpidament.Com a conseqüència d'aquests incendis, des de diferents punts de la comarca s'ha pogut apreciar durant uns quants minuts una bona quantitat de fum que sortia des del municipi.