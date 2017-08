Monistrol s'interessa per Cal Cavaller, on voldria traslladar l'Ajuntament

El govern de Monistrol de Montserrat (ERC) té interès a adquirir i restaurar l'històric edifici de Cal Cavaller, situat al cèntric carrer de Sant Joan i actualment en desús, amb la idea de poder-hi traslladar les oficines municipals, tenint en compte que l'ajuntament s'ha quedat petit.

Ja fa uns anys que la proposta de comprar aquest edifici és sobre la taula, però és cara i en el seu dia no es va arribar a cap acord amb els propietaris, que en les darreres negociacions, cap al 2013, demanaven uns 700.000 euros, mentre que la valoració que en feia l'Ajuntament era de 350.000, i això només per a l'adquisició, perquè si s'hi sumen les reformes l'operació podria superar els 3 milions.

El govern municipal es manté en la xifra dels 350.000 euros, però no llença la tovallola i estaria disposat a tornar-ne a parlar, amb l'objectiu que passi a ser de patrimoni municipal i doni utilitat a un edifici històric [és un Bé Cultural d'Interès Local] que milloraria un sector molt important del nucli antic perquè l'actual propietat no té intenció de fer-hi res», apunta l'alcalde, Joan Miguel. Admet que «és un projecte dificultós, però engrescador», i per això es manté «com una de les grans propostes que tenim pendents». S'hi voldria traslladar l'Ajuntament «perquè l'actual és limitat i, en canvi, aquí el situaríem en un edifici proper i molt més noble», diu l'alcalde.

Més enllà de les negociacions amb els propietaris, el principal escull són els diners «i les condicions amb què l'estat lliga als ajuntaments, que ens manté amb els recursos limitats». En aquest context, «no podríem afrontar la compra si no és per la via de la subvenció, que no afecta els comptes municipals», i per això es buscaran ajuts «mentre no hi hagi un canvi en el model de finançament que ens permeti afrontar-ho amb el romanent de tresoreria».

Un primer intent fallit va ser en l'aprovació dels pressupostos de l'estat per al 2017, en què, entre les esmenes que hi va introduir ERC, hi havia la demanda d'un ajut d'1,6 milions d'euros per a la possible compra i les primeres accions de restauració de l'edifici de Cal Cavaller de Monistrol. L'esmena no va prosperar, «però era una oportunitat que no ens volíem deixar perdre», diu Miguel, «i en el moment que puguem tornar a demanar una subvenció gran, es tornarà a provar, i aquest projecte serà una prioritat».



Una oportunitat perduda els 90

L'edifici de Cal Cavaller de Monistrol es va posar a subhasta a final dels anys 90, i els propietaris actuals, una societat de Barcelona que ja té altres terrenys a Monistrol, el van adquirir per uns 20 milions de pessetes (uns 120.000 euros), segons ha explicat Miguel.

L'Ajuntament també podia optar a la subhasta, però en aquell moment es va prioritzar la compra per un preu similar d'un altre edifici històric, el de Can Gibert, on ara hi ha el casal cultural. El 2002 se'n va fer l'enderroc, i uns anys més tard es va reconstruir i s'hi va inaugurar el casal actual.

Pel que fa a Cal Cavaller, «fa més de 30 anys que no hi viu ningú», diu l'alcalde. Recorda que en tot aquest temps «s'ha arreglat el més bàsic, però s'hi ha fet poc manteniment, tot i que no hi ha cap perill d'esfondrament. El problema és que està desaprofitat».