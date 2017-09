Balsareny refarà la plaça de la Mel amb aportacions d'estudiants d'arquitectura

L'Ajuntament de Balsareny ha impulsat un concurs per remodelar la plaça de la Mel i solucionar així la problemàtica de convivència entre els diversos públics que freqüenten l'espai. Es tracta d'un espai cèntric del poble on es reuneixen els infants per jugar a pilota, però també la gent gran. Aquest fet ha provocat que diversos veïns mostrin rebuig davant dels cops de pilota a les parets o el soroll a les nits que provoquen alguns nens del poble.

D'aquesta forma, s'ha proposat als estudiants de diverses escoles d'arquitectura que es presentin al concurs d'idees perquè dissenyin la plaça d'una forma que faci sentir còmode a tothom. El jurat del concurs estarà format per l'alcalde, tres regidors i dos arquitectes, i els concursants no podran establir-hi cap tipus de relació.

Albert Neiro, alcalde de la població, destaca que a l'hora de seleccionar el projecte guanyador es valorarà que la plaça consti d'un espai per a les activitats recreatives dels infants que no pertorbi el descans dels residents del voltant. Dins del concurs, també es tindrà en compte el disseny d'elements que evitin riscos per als nens a l'hora de creuar el carrer. Es tracta, doncs, d'idear un disseny que fomenti una convivència respectuosa, aprofitant el màxim potencial d'ús comuniatri i intergeneracional. A més, els participants també han de tenir present que l'espai està envoltat de comerços i cada dijous acull un mecat.

L'alcalde del municipi afirma que no es tracta de fer unes grans obres, «sinó de realitzar petites accions que millorin les relacions veïnals». De moment, l'Ajuntament encara no ha rebut cap inscripció al concurs, ja que fins al 30 de setembre hi ha temps per presentar-se. Després d'aquesta data, els diversos concursants tindran fins al 30 de novembre per enviar les propostes. Finalment, el termini de resolució del jurat serà el gener de l'any vinent. D'aquesta forma, l'Ajuntament preveu començar les obres el 2019.

La iniciativa que pretén repensar la plaça de la Mel a través de les idees dels estudiants és el resultat d'un llarg procés de reunions veïnals iniciat el març. Des del consistori es va organitzar un procés participatiu en el qual els veïns del poble podien debatre quines accions afrontar per resoldre el problema de convivència veïnal. «Les diverses reunions van demostrar que no hi havia grans conflictes, sinó que solament faltava comunicació entre el veïnatge», afirma Albert Neiro, alcalde del poble. Remarca que als debats hi van assistir tant persones residents a la plaça com persones que viuen en altres zones del municipi que també volien tenir-hi veu.

Abans de decidir convocar el concurs, es van realitzar algunes accions, com per exemple col·locar un cartell amb recomanacions a la plaça que demanen jugar amb pilotes de goma o fer silenci després de les dotze de la n it els dies feiners.

Els veïns que passegen per la plaça sostenen que durant el curs és una de les zones del poble que s'omplen més a les tardes i «això fa que a alguns veïns els molesti el soroll, tot i que n'hi ha d'altres que no s'hi preocupen tant».

Un nen del poble explica que ara han de jugar a futbol amb una pilota de goma, «i no va tan bé, però ens hi adaptarem».