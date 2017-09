Joan Soler: 'La qualitat del vi cada any és diferent, ni millor ni pitjor, però amb identitat'

El president de la Denominació d´Origen Pla de Bages, Joan Soler, va ser elegit per a aquest càrrec fa dos anys. El consell regulador protegeix els vins produïts a la comarca i té 14 cellers.

Aquest any preveu que el vi presenti més qualitat?

La qualitat del vi cada any és diferent, ni millor ni pitjor. Els anys freds té molta elegància. Els anys calorosos, com aquest, té més potència. Però el que és clar és que cada temporada presenta una identitat que indica les condicions en què s´ha produït. Aquesta és la gràcia del nostre ofici. Es tracta de relativitzar i veure que cada any té una màgia especial.

Davant la importància de la qualitat, la quantitat queda en un segon terme?

La qualitat del vi és indispensable. És l´objectiu a assolir per crear una marca al Pla de Bages. Preferim tenir el 30% menys de raïm amb una alta qualitat, que no pas tenir el doble de producció d´un vi que desprestigiï les nostres marques.

Quan un vi és de qualitat, deu voler dir que té...

Si té qualitat el vi conté l´expressió d´on s´ha fet. és a dir, que es pot reconèixer d´allà on prové. Identitat i intensitat, aquestes són les claus.

Com descriuria el vi de la nostra comarca?

El vi del Bages és un vi amb una forta riquesa, justament donada per aquestes produccions baixes. Per una banda, els vins produïts amb varietats autòctones com el mandó o el picapoll negre solen ser elegants. Per altra banda, els forans com el cabernet i el merlot disposen d´un terreny que els permet ser vins amb potència.

S´apostarà per les varietats autòctones durant els propers anys?

De moment, els cellers bagencs viuen de les varietats foranes. Tot i així, molts pretenen potenciar les varietats autòctones. Crec que en els propers anys el panorama canviarà i l´autòcton tindrà més força. A més, la globalització ens ha fet valorar allò més singular i únic.

Hi ha una voluntat de continuar el relleu per part dels joves?

Durant anys, moltes vinyes van quedar abandonades, a mesura que la gent gran s´anava retirant. Tot i així, actualment, hi ha una tendència a retornar a la terra per part dels joves i encarregar-se de les vinyes.

A les diverses comarques catalanes, es viu una situació similar?

Sí. També s´està produint una reducció del 20 o del 30% de la collita, però la qualitat es manté elevada. A més, enguany, la verema s´ha avançat a tot el territori.