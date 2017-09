Castellbell acollirà una jornada sobre aeronaus no tripulades que aplegarà gent d'arreu de l'Estat

Castellbell i el Vilar serà escenari d'un conjunt de xerrades i tallers sobre el món dels drons que aplegarà aficionats de Catalunya i d'altres indrets de l'Estat. El DroneWorld Fest, que tindrà lloc el 9 i el 10 de setembre, pretén donar un espai de trobada a les persones que comparteixen l'afició pels drons.

La iniciativa és pionera a escala europea, «ja que s'han organitzat congressos per al món professional però no per als aficionats», assegura Jordi Folk, coordinador del DroneWorld Fest. Folk, junt amb Rafael Cruz, promotor del canal de YouTube Mundo Dron, ha donat forma al recull d'activitats programades. A més, Jordi Folk destaca que l'Ajuntament del poble ha cedit la zona poliesportiva per muntar-hi els diversos tallers. Aquest fet facilita la feina del conjunt de voluntaris que es dedicaran a atendre el públic.

Unes xerrades d'iniciació de vol de drons o de com treballar amb els aparells d'una forma més professional i tallers sobre com construir drons per a curses són algunes de les activitats previstes.