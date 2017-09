El cònsol de Bèlgica a Barcelona visita Súria

El cònsol de Bèlgica a Barcelona, Didier Verwaerde, ha visitat Súria aquesta setmana per valorar la presentació dels històrics habitatges miners construïts fa un segle pel grup belga Solvay a la propera edició del Premi del Patrimoni Belga a l'Estranger. La majoria d'aquests habitatges es troben al barri Santa Maria, que l'any 2018 celebrarà el centenari del seu naixement.

En la seva visita a Súria, el cònsol de Bèlgica va estar acompanyat per l'alcalde Josep Maria Canudas, per l'estudiós surienc Albert Fàbrega i per l'agent consular Paul Van den Broeck. El recorregut de la visita va passar pel barri Santa Maria i pels emblemàtics xalets del centre urbà.

El cònsol de Bèlgica a Barcelona també es va reunir amb l'alcalde de Súria a la Casa de la Vila i va signar en el Llibre d'Honor. L'Ajuntament de Súria va obsequiar Didier Verwaerde amb un exemplar del llibre 'Cum grano salis. La sal i la potassa a Súria (1185-1982)' d'Albert Fàbrega.

El Premi del Patrimoni Belga a l'Estranger és un reconeixement honorífic del Servei Públic Federal (SPF) d'Afers Estrangers, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament del Govern de Bèlgica i de la Fundació Rei Balduí. El seu objectiu és contribuir a la difusió del patrimoni arquitectònic o artístic de Bèlgica arreu del món,així com reconèixer i incentivar les iniciatives de conservació.

El guardó va ser creat l'any 2016. El jurat del Premi està format per un grup d'experts que valoren les candidatures presentades per les ambaixades de Bèlgica, d'acord amb criteris com la visibilitat del patrimoni i el seu interès històric, entre d'altres factors.

En les dues convocatòries celebrades fins ara, el Premi ha estat atorgat a elements patrimonials i artístics d'origen belga, ubicats a Estat Units, Suècia, Brasil, Congo i altres països. La presentació de la candidatura del conjunt patrimonial de Solvay a Súria es faria efectiva en les properes setmanes.

El grup Solvay va explotar les mines de potassa de Súria des dels seus orígens fins als darrers anys vuitanta. La multinacional belga va construir habitatges per als miners, els comandaments intermedis i els alts directius de l'explotació minera, canviant la fesomia urbana de Súria amb uns edificis residencials d'una tipologia de tradició europea que era inèdita a la Catalunya de l'època.