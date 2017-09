La Banda de Música de Cardona torna a ser protagonista pels actes de festa major

Els músics de la Banda de Cardona escamparan alegria pels carrers del municipi amb dotze actuacions previstes aquest cap de setmana de festa major. Els actes tradicionals com el correbou, la trobada de gegants o el ball de l'àguila inclouran la presència dels noranta músics, aproximadament, que embelleixen la festivitat. L'agrupació s'ha convertit en un símbol de la conservació de la música tradicional. Tot i així, la formació també destaca per una intensa participació de gent jove i una voluntat de posar èmfasi en la música catalana.

«La nostra agrupació intenta escapar-se del que sona habitualment en una banda convencional», remarca Narcís Mellado, capdavanter en el moment que es va fundar la banda, l'any 2003. Explica que la majoria aposten per tocar passos dobles o sarsueles, «però nosaltres reivindiquem que la banda també pot sonar en català i, de fet, hem fet diversos arranjaments de sardanes». A més, l'agrupació també combina altres estils musicals, com el tango o la samba.

L'actual director de la banda, Xavier Ventosa, s'encarrega d'adaptar les peces musicals perquè el grup les pugui tocar. Ventosa destaca que l'èxit d'una banda depèn de la compenetració dels seus membres. «La sensació de veure el conjunt tocar dalt de l'escenari és màgic; noranta persones concentrades a crear el mateix». Però l'afinitat entre un grup tan gran de persones no sorgeix del no-res. «Durant l'agost ens hem reunit tres cops per setmana, i això provoca que acabem fent una família», destaca Cristina Trompa, membre de la formació.

Dins del grup, cada persona presenta aspiracions ben diferents. Però això, dins el conjunt cardoní no resulta ser un problema. «Intentem satisfer totes les persones que despunten en algun instrument concret, i deixem que tinguin un cert protagonisme en les actuacions», explica Narcís Mellado. A més, el conjunt està format per persones de diverses edats, i això «refresca l'ambient», sosté Xavier Ventosa.

De fet, la Banda de Cardona resulta ser un espai on els joves estudiants de música poden continuar formant-se i pujar dalt de l'escenari. Xavier Ventosa destaca que tenen jovent de Manresa o de Solsona que no troben un lloc on créixer musicalment com ho poden fer aquí. D'aquesta manera, de moment, el relleu de la banda està garantit.