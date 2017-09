Els blocs de més de 8 habitatges podran triar com deixar la brossa

L'Ajuntament de Navàs consensuarà properament amb els veïns dels blocs de més de vuit habitatges com es volen organitzar a l'hora de deixar la brossa davant la porta.

En principi es plantegen quatre opcions, que passarien per habilitar-los un contenidor comú (que algun responsable s'hauria d'encarregar de treure al carrer cada dia), que pengin les bosses en unes estructures artificials, ocupar una plaça de pàrquing senyalitzada amb quadradets perquè cada veí hi dipositi la bossa, o deixar-les igualment davant la porta com la resta de veïns.

La major part dels grans blocs d'habitatges es concentren al passeig de Ramon Vall i la carretera de Berga, i la intenció és que cadascun triï el model que vol.