L'Aplec de Castellet torna demà amb noves escenes en l'itinerari dramatitzat

Sant Vicenç de Castellet celebra demà, diumenge, una nova edició de l'Aplec de Castellet. El muntatge Temps de Castellet, que es va estrenar amb èxit l'any passat, torna amb noves escenes i sorpreses. Pel que fa a la part musical, s'estrenarà una nova melodia del Goig de Castellet, cantada per la coral Al Vent i escrita per Montser-rat Casas.

Els actes començaran a tres quarts de 9 del matí a la plaça de l'Església amb la concentració de Romeus i la sortida cap a Castellet. El Pla de les Vives serà l'escenari de l'esmorzar, amb coca i xocolata per tothom. A continuació, hi haurà la missa al Pla de Castellet. L'itinerari dramatitzat Temps de Castellet començarà a dos quarts de 12 amb la participació de la Colla de Geganters, l'Associació Musical Castellet i l'Esbart Dansaire Santvicentí. L'arrossada popular serà a les 2 del migdia, amb uns tiquets que tenen un preu de 8 euros. El punt final a la jornada el posarà la ballada de sardanes, a càr-rec de la Cobla Vila d'Olesa al Pla de Castellet. Durant la jornada, no es podrà accedir lliurement al recinte.