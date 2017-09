Navàs preveu reciclar més del 70 % amb la recollida porta a porta a partir del novembre

L'Ajuntament de Navàs preveu que podrà més que doblar el reciclatge amb el nou sistema de recollida porta a porta que vol implantar, i que passarà del 32 % de mitjana actual a uns nivells d'entre el 70 i el 75 %. El govern està enllestint els detalls per a la posada en marxa del nou servei el novembre -a tot estirar a mitjan mes-, que serà municipalitzat.

Ja fa setmanes que hi treballa, i a l'octubre l'Ajuntament ja disposarà dels cubells d'orgànica, les bosses de compostatge i el material que es donarà als veïns per a la recollida.

El porta a porta implicarà la retirada de tots els contenidors tret dels del vidre, que s'hi haurà de continuar llençant, mentre que la resta de residus es passaran a recollir per les cases segons un calendari marcat (els voluminosos s'hauran de portar a la deixalleria). El servei començarà a les 10 del vespre, moment en què els veïns ja hauran d'haver deixat davant la porta la bossa amb la fracció corresponent aquell dia. Els dilluns es recollirà el paper i el cartró; dimarts i dissabte, els envasos; dimecres, divendres i diumenge, la matèria orgànica; i dijous, el rebuig. Les compreses i bolquers es recolliran cada dia. Tres dies per setmana hi haurà un reforç per als comerços i restaurants, amb un servei de recollida de 8 a 10 del vespre; dimarts i dissabte, per al paper, el cartró i l'orgànica; i dijous, per a envasos i orgànica.

El consistori també habilitarà una àrea d'emergència en un espai al costat de la deixalleria per als casos en què es vulgui portar la brossa que no es reculli aquell dia. També hi haurà una àrea d'emergència al nucli de Palà. En aquest cas, però, el porta a porta es farà des de l'Ajuntament de Súria, que també preveu implantar-lo properament. De la resta de nuclis se'n cuidarà Navàs. Pel que fa al Mujal, el porta a porta es farà amb les mateixes condicions que al nucli urbà, i en el cas de Castelladral i masies properes, s'habilitarà una àrea perquè s'hi pugui deixar la brossa (per separat) a la qual només tindran accés aquests veïns. Sant Cugat i les masies repartides pel municipi podran deixar-la a les àrees d'emergència que més els convinguin; ja sigui la de Navàs o la de Súria.

L'Ajuntament calcula que el porta a porta tindrà un cost anual d'uns 600.000 euros respecte als 450.000 que costa ara el servei d'escombraries, però a la llarga hi haurà benefici amb el cànon que li serà retornat en funció de la quantitat que recicli. D'aquesta manera, «comptem que la taxa d'escombraries no pujarà, i si tot va bé, fins i tot es podria reduir», va dir el regidor de Medi Ambient, Josep Casafont.