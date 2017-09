Els retalladors exhibeixen la seva destresa en el corre de bou de Cardona

Els retalladors han estat els màxims protagonistes en corre de bou d´avui al vespre a Cardona. Abans de que comencés l'acte tradicional, vuit retalladors han exhibit la seva destresa davant les vaquetes tot esquivant les embranzida de l´animal. Cinc eren cardonins i al final s'han guanyat un fort aplaudiment del públic i l'Ajuntament els hi ha donat un obsequi.

Tot seguit ha començat el corre de bou tradicional, amb la típica cargolera. De fet, al principi no hi havia cap voluntari que s'oferís per entrar-hi a dins, però finalment, per respectar la tradició, hi ha entrat un participant, que ha acabat masegat pels fots cops del vaqueta.