Sallent redissenyarà el camí de Cabrianes per facilitar-hi el pas

L'Ajuntament de Sallent planteja un nou disseny del camí que comunica el poble amb el nucli de Cabrianes en paral·lel al riu Llobregat per mirar d'agilitar-hi la circulació i fer el màxim de compatible el pas de vehicles, bicicletes i vianants.

Amb aquesta idea, el consistori va posar a concurs la proposta d'elaboració d'una pluja d'idees per començar a dibuixar com podria ser aquest vial en el futur, tenint en compte que cal mantenir el traçat que té actualment però amb la possibilitat, si cal, d'introduir-hi petites modificacions, més enllà del disseny i l'amplada, que podrien variar més substancialment.

La crida al concurs ha tingut resposta per part de quatre despatxos d'arquitectes que es van presentar a la licitació, i ara l'Ajuntament haurà d'adjudicar a l'empresa que hagi resultat guanyadora l'encàrrec perquè faci el projecte definitiu a partir de la proposta presentada inicialment.



Un camí transitat

El camí que enllaça Sallent i Cabrianes és molt freqüentat, especialment pels veïns de tots dos nuclis, i no només com a origen i destinació, sinó també per anar a buscar l'eix Transversal. Això, en el cas del trànsit de vehicles, «però també hi ha molta freqüència de pas de gent que hi va a passejar a peu o en bicicleta», a banda dels que hi tenen horts per cultivar, explica l'alcalde, David Saldoni. «Hem de veure com encabim cor-rectament tot això», afegeix, i per això s'ha plantejat aquest redisseny. El projecte haurà de definir com s'amplien trams actualment massa estrets, i també si s'hi posen voreres o no i en quins llocs, o fins i tot la possibilitat que sigui de sentit únic.

Ara per ara, l'Ajuntament està a punt d'adjudicar el projecte a l'empresa guanyadora, amb la idea que estigui enllestit entre el 2018 i el 2019. Probablement la seva execució es faria per fases, la primera de les quals es podria preveure de cara al 2019, tenint en compte que per a aquell any hi ha disponibles uns 300.000 euros.