El Mercat del Bolet de Cal Rosal obre portes

El Mercat del Bolet de Cal Rosal va obrir les seves portes ahir. Malgrat que l'inici de la temporada de bolets s'està endarrerint a causa de la sequera que ha fet aquest estiu, ja s'hi van poder veure dues parades amb bolets. En concret, rossinyols, trompetes de la mort i ceps. Al matí no hi havia els bolets més populars: els rovellons. Amb tot, durant la jornada d'ahir va ploure al Berguedà. Aquestes pluges han de beneficiar la fructificació de bolets, que necessiten aigua i humitat. Boletaires consultats per aquest diari van explicar ahir que en els propers 15 dies s'ha de començar a animar la temporada. A la foto, Sílvia Asensi, una de les venedores del mercat, mostra el gènere, ahir al matí.