Els retalladors s'exhibeixen al Corre de bou

Una de les banyes de la vaqueta va fer una rascada a l'esquena al cardoní Joan Serra en l'exhibició de retalladors que hi va haver ahir en el Corre de bou de Cardona. Vuit joves -i experimentats- participants van mostrar la seva destresa davant les vaquetes i cada cop s'atrevien a desafiar més l'animal sota l'admiració i els aplaudiments del públic.

Serra, de 21 anys i participant en el Corre de bou des que és petit, va voler que l'exhibició es convertís en un espectacle a admirar tot plantant una cadira a la plaça, en la qual es va asseure per desafiar i esperar l'embranzida de la vaqueta. L'animal no ho va dubtar i va córrer cap on era el cardoní. Quan el va tenir ben a prop, va mostrar les seves habilitats, i en un moviment àgil, més ràpid que les banyes de l'animal, el va aconseguir esquivar. El preu a pagar per l'atreviment va ser una petita rascada a l'esquena de la qual se sentia orgullós perquè tenia moltes ganes de retallar la vaqueta tot alçant-se de la cadira.

La festa cardonina ha volgut retre homenatge aquest any als retalladors abans de l'acte tradicional, en la qual desenes de persones esperen les banyes de les vaquetes a la plaça per penjar-se a la corda que les manté fora de perill. Era la novetat d'aquest any. Cinc dels vuit retalladors de l'exhibició eren de Cardona. Alguns es van lligar les cames tot fent un salt de vertigen quan l'animal se'ls acostava per envestir-los, i d'altres s'escapaven per mil·límetres de la fúria de l'animal. Els «ui» del públic i els aplaudiments eren la prova que l'espectacle dels retalladors, que va durar menys d'una hora, va agradar.

Tot seguit va començar l'acte tradicional, amb la típica cargolera. Al principi no hi havia cap voluntari que volgués posar-s'hi a dins aquest any, però finalment van convèncer un dels participants, Toni Requena, perquè s'hi col·loqués. L'animal era gran i va sortir amb molta velocitat i no va tenir pietat amb la cargolera. Requena va haver de demanar que el traguessin d'allà perquè els cops el van masegar de valent.

El Corre de bou de Cardona va transcórrer sense incidències. L'Encierro del matí va començar amb 45 minuts de retard perquè els qui havien de portar els animals van arribar tard al municipi. En el Corre de bou pels carrers, una vaqueta va envestir una persona, que va haver de ser atesa, però finalment no va ser evacuada a cap centre hospitalari perquè la ferida era lleu, segons l'Ajuntament de Cardona.

A la tarda, l'Àliga va ballar a la plaça del Mercat, amb molta presència de cardonins que no es volien perdre la dansa d'aquesta figura folklòrica. «Estem tenint una festa molt tranquil·la i molt concorreguda, el balanç és molt bo, de moment», explicava ahir al vespre l'alcalde de Cardona, Fer-ran Estruch. La festa continua avui. Al migdia hi haurà la trobada de gegants i a 2/4 de 6 hi haurà de nou el Corre de bou i l'exhibició de toreig. A la mitja part es traurà un bou de cartró per als més petits, a càrrec de la Penya El Calaixó.