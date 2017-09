Castellnou entra a la lliga dels pobles de Catalunya amb camp de gespa propi

«Al Castellnou no seguem el blat fins que el partit no està guanyat», diu un vers de la tornada de l'himne de la Unió Esportiva Castellnou. Des del 2010, el Castell-nou ha hagut de jugar els partits a l'antic estadi del Santpedor. A partir d'ara, però, el club podrà segar el blat al seu propi camp de futbol. L'equip castellnouenc va deixar enrere ahir unes instal·lacions de terra en males condicions i va entrar a la lliga dels clubs amb camp de gespa propi.

La festa d'inauguració va començar a les 10 del matí amb un partit amistós entre el benjamí i l'Artés B. Una hora més tard, l'aleví va enfrontar-se a l'Artés C. L'ambient entre el públic va ser distès i els aficionats del club van mostrar en tot moment molta satisfacció pel començament d'aquesta nova etapa.

El futbol no va ser l'única activitat del programa. Després dels amistosos, el grup de batucada de Dan i Santi Arisa va omplir de ritme l'estadi i va fer ballar els gegants del poble, el Guenyo i la Tona. Tot seguit, un grup de nenes del Club Egiba va fer una exhibició de gimnàstica. Acabats els parlaments de les autoritats, els participants en la festa d'inauguració van fer una rotllana al centre del camp i van llançar 100 globus verds, el color del club.

L'alcalde de Castellnou, Francesc Martínez, va celebrar que les obres s'hagin dut a terme en els terminis previstos. «Hem fet el camp en 100 dies, amb pluges entremig que han dificultat el procés», va afirmar Martínez. Tot i això, el batlle va apuntar que cap membre de l'oposició va assistir a la inauguració. «Hi estaven tots convidats, i em sap greu que no hagin vingut. Això no és bo per al poble», va lamentar.

En les properes setmanes començarà la construcció del parc infantil i el circuit de BTT de la zona esportiva. A llarg termini, l'alcalde vol completar les obres de l'estadi amb unes grades cobertes al costat est del camp, més vestidors, un magatzem i un aparcament enjardinat.

Tot i això, perquè aquest projecte tiri endavant, cal que l'equip de Martínez, que governa en minoria a Castellnou des de fa tres mesos arran de la renúncia de Manel Valero com a regidor, obtingui el suport de l'oposició. «És una iniciativa que beneficiarà tot el poble. Molta gent no entendria que no es pogués portar a terme», va assegurar Martínez.

A Castellnou tot està a punt perquè els lleons tornin a rugir amb més força que mai. Aquest curs, la gran aposta del club és consolidar l'esport base.