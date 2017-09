El conseller d'Interior crida, des de Sallent, a mobilitzar-se

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha considerat aquest dilluns a Sallent que el moment que es viu a Catalunya és "històric" i ha fet una crida perquè la ciutadania es mobilitzi, en entendre que ara "és el moment de la gent".

Al costat de l'alcalde de Sallent, David Saldoni, en un acte de celebració de la Diada, Forn ha indicat: "els polítics hem fet la feina que ens tocava, ara el que fa falta és una gran mobilització del nostre país, de la ciutadania", segons un comunicat fet públic per la conselleria.

El titular d'Interior ha afirmat que "nosaltres no tenim por perquè estem compromesos amb la gent" i ha afegit que "estem convençuts del que fem i estem ajudant a exercir un dret democràtic que és anar a votar".

"A mi -ha prosseguit- el que em faria por és renunciar als meus ideals, o abandonar la gent, això, el que em faria és vergonya", ha indicat en referència al Govern central.

En el seu discurs ha encoratjat a participar "d'un dret democràtic com és anar a votar perquè no és temps d'ambigüitats. Demanem el compromís de tots, estem treballant per construir un país millor".