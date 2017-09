Prop de 2.000 persones segueixen el segon corre de bou de Cardona

Els «ui, ui, ui» i els «ai, ai, ai» van tornar a escoltar-se ahir a la tarda a les grades de la plaça de toros de Cardona davant les corredisses dels mossos que estaven sent perseguits per les vaquetes. Però només van ser això, petits ensurts per donar encara més emoció a l'exhibició taurina, que és del que en definitiva es tractava. La d'ahir a la tarda va ser una de les jornades amb més afluència, amb prop de 2.000 espectadors, ja que acollia el corre de bou més rellevant: el de diumenge de festa major.

Amb les grades plenes de gom a gom, doncs, al llarg de la vetllada, els diversos bous preparats per a l'ocasió van sortir a l'arena, instigats pels retalladors, que els provocaven i que, en alguns casos, van arribar a saltar per sobre dels animals, tot provocant els aplaudiments del públic. Alguns retalladors van demostrar la seva habilitat a l'hora de torejar els bous i d'aconseguir evitar-los malgrat en alguns casos quedar a escassos centímetres de les banyes.

També les exhibicions de toreros van ser molt aplaudides pel públic, que a la mitja part van omplir la plaça perquè molts nens i nenes poguessin jugar amb els bous de cartró. A la segona part, va arribar un dels moments més esperats, la cita tradicional de la cargolera (dins de la qual es ficaven dos joves durant uns breus instants). A banda dels ensurts habituals, el corre de bou va poder tancar la festa d'ahir sense incidències rellevants. L'acte va estar amenitzat tota la tarda per la Banda de Música de Cardona.

Avui, la festa major continua aquest matí, ben d'hora, a les 8, amb el tradicional encierro. Després de l'acte institucional al monument de l'Onze de Setembre, a 2/4 d'1 del migdia, se celebrarà el corre de bou infantil, amb la penya el Calaixó. A la 1, després de l'ofici solemne, hi haurà sardanes. Les 5 de la tarda serà l'hora de la cercavila de calaixons i de la desencaixonada. Seguidament, hi haurà el corre de bou tradicional, que anirà seguit de sardanes amb la cobla la Principal de la Bisbal, que a la nit oferirà el concert.