El Bages concentra el 72% de la superfície cremada a la demarcació de Barcelona

Aquest estiu s'han comptabilitzat un total de 221 incendis a la demarcació de Barcelona, 187 dels quals s'han produït dins de l'horari del Pla d'Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals que impulsa la Diputació de Barcelona. En total, la superfície afectada ha estat de 768 hectàrees, molt per sobre de la mitjana dels darrers anys (463 hectàrees). Entre les 11 comarques de la demarcació, la més afectada ha estat el Bages, ja que concentra el 72% de la superfície cremada. Tot i aquestes xifres, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Dinoís Guiteras, ha destacat que aquesta "no ha estat una campanya tan catastròfica com altres, ja que no hem tingut grans incendis forestals". Amb tot, ha dit que "tota hectàrea cremada és un fracàs". En global, el PVI ha vigilat un total de 475.502 hectàrees i hi ha participat 269 ajuntaments, 118 ADF i 9 federacions d'ADF.