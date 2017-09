Súria obre el termini per licitar les obres d'instal·lació d'una caldera de biomassa

L'Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació d'ofertes per a la contractació de les obres d'instal·lació d'una caldera de biomassa i la seva xarxa de calor per arribar a diferents equipaments, així com del subministrament d'energia i el servei de manteniment integral. El termini romandrà obert fins al divendres 22 de setembre.

El sistema funcionaria amb una caldera centralitzada d'estella forestal que s'ubicaria entre el pati de l'escola pública Francesc Macià i un talús que hi ha al costat. Aquesta instal·lació ha de permetre escalfar l'escola Francesc Macià, l'escola bressol municipal Petit Estel i l'Escola Municipal de Formació d'Adults. També es preveu fer un conveni amb l'escola Fedac, que és concertada, per fer-hi arribar el subministrament. A més d'aquests equipaments educatius, la xarxa de calor també donaria servei a l'edifici de l'ajuntament.

Les empreses interessades poden obtenir més informació sobre el projecte a les dependències de l'ajuntament, i també es preveu fer una visita a la zona de les futures instal·lacions, que tindrà lloc divendres 15 de setembre a les 10 del matí. Per tal de participar-hi, cal confirmar assistència prèviament, enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça mic@mintercar.org.