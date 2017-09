L'Aplec del 18 de Setembre a Cardona fa 20 anys amb la mirada fixada en l'1-O

L'Aplec de Cardona que organitza cada any l'Associació Cultural 18 de Setembre per recordar que la vila va ser l'última a capitular davant les tropes de Felip V l'any 1714 fa 20 anys, i ho celebrarà amb un programa més extens del que és habitual, que inclourà la confecció d'un gran mural commemoratiu i un col·loqui per analitzar l'actualitat política. Dues novetats que s'afegiran a les tradicionals recreacions al castell i a la resta d'actes de cultura popular que l'aplec concentrarà bàsicament durant el cap de setmana.

Més que mai, aquesta vegada l'aplec buscarà un lligam entre la seva escència que parteix dels fets del 1714 amb l'actualitat, explica un dels membres de l'associació, Claudi Puig. Per això s'ha previst una xerrada-col·loqui que pretén analitzar què pot passar l'endemà del referèndum de l'1 d'octubre. Organitzat per la mateixa associació i per l'ANC de Cardona, es farà dissabte, 16 de setembre, a les 5 de la tarda, i es preveu la participació de representants a nivell nacional (però encara per concretar) del PDeCAT, ERC, i la CUP. La convocatòria és a la plaça de la Fira de Dalt, però en cas de pluja es buscaria un altre emplaçament.

L'altra gran novetat, que també pretén lligar passat i present, serà la confecció, allà mateix, d'un gran mural en una paret de la car-retera del Miracle, davant de la zona esportiva, demà a les 6 de la tarda. És un mural «de record i reivindicació», explica Puig. Pretén commemorar el treball de l'associació i la consolidació de l'aplec i les seves recreacions al llarg d'aquests 20 anys, «i també vol reivindicar el moment històric que estem vivint», apunta Puig, si bé no dóna més detalls de com serà el mural, com a sorpresa.



Teatre i cultura popular

Més enllà d'aquestes novetats, l'Aplec del 18 de Setembre mantindrà les recreacions històriques «Viurem lliures o morirem», que recorden els setges de Cardona, amb el format que es va remodelar durant el tricentenari, el 2014, però amb una implicació més directe del grup de teatre El Traspunt tant en la gestió com en la preparació. Se'n faran dues funcions (que mouen més d'un centenar de persones), divendres i dissabte a 1/4 de 9 del vespre. Se sortirà de la plaça de la Fira i es pujarà al castell, on es fa l'obra, amb recreacions prèvies pel camí. En acabat, es fa la baixada de torxes fins al poble, i té lloc l'entrepanada i concerts (divendres, a més, es penja l'estelada). Per altra banda, dissabte a la tarda també es farà una jornada castellera a la plaça de bous, amb l'actuació dels Salats de Súria, els castellers de Berga i els castellers de Cerdanyola, i una cercavila de gegants. Diumenge a les 9 del matí tindrà lloc la caminada que organitza el Centre Excursionista, des de la plaça del Mercat, i dilluns, a les 8 del vespre, es farà l'ofrena floral davant el monument Onze de Setembre, que inclou el ball de l'àliga.