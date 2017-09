El vessant infantil de la festa compleix una dècada d'història

? Si l'Aplec del 18 de Setembre compleix 20 anys, els actes infantils en fan 10, i també commemoraran l'efemèride dissabte al matí i fins a l'arrossada popular del migdia. A partir de 2/4 d'11, a la plaça de la Fira de Dalt, tindrà lloc una mostra de jocs amb l'entitat cardonina Juga-la, que oferirà diversos tallers i propostes tant per a infants com per als pares. S'oferirà coca i xocolata.