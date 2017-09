L'alcalde de Balsareny renuncia al càrrec per motius personals

L'alcalde de Balsareny, Albert Neiro, va fer públic ahir al vespre que renuncia al càrrec al·legant raons personals, una decisió que els seus companys de partit desconeixien fins que els la va fer saber ara fa 48 hores. El seu grup polític, Gent de Balsareny, ha admès que la dimissió és «imprevisible» i «dràstica».

Neiro explica al comunicat que va difondre ahir que es tracta d'una decisió profundament meditada, des de fa mesos, i únicament i exclusivament per motius personals. «Tinc la necessitat vital de posar fi a aquesta etapa personal i iniciar-ne una de nova, per obrir nous horitzons personals i professionals», remarca.

Els dos altres grups polítics presents a l'Ajuntament, el PDeCAT i ERC, en van tenir coneixement ahir mateix al vespre, en una reunió en la qual no se'ls van donar més explicacions sobre la dimissió que l'apel·lació als motius personals per afrontar nous reptes.

Regió7, malgrat intentar-ho repetidament, no va poder posar-se en contacte ahir amb el dimissionari. El cap del grup d'ERC del poble, Isidre Viu, i la del grup del PDeCAT, Noèlia Ramírez, lamentaven ahir a aquest diari haver rebut tan poca informació.

Neiro ha estat alcalde fins ara amb quatre regidors per haver estat la llista més votada. ERC també en té quatre, i el PDeCAT, 3. Aquesta composició faria possible un govern alternatiu, però cap dels dos partits no creia ahir que es pugui produir un canvi. Tots dos van apostar per la repetició d'un alcalde de Gent de Balsareny. De moment, Mariola Fabián, número 4 de la llista i primera tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec d'alcaldessa en funcions.

El relleu, que es podria fer efectiu d'aquí a un parell de setmanes en un ple municipal, suposarà l'elecció d'un nou batlle per als propers dos anys. A més de Fabián, formen el grup de GdB Jorge Alguilera i Albert Otero. A aquests s'hi haurà d'afegir un nou regidor. Els següents de la llista són Aida Pérez i Agustí Codina.

En el seu comunicat, Albert Neiro destaca que ha estat un privilegi ser l'alcalde de Balsareny, i demana que la seva decisió es prengui amb respecte.