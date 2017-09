L'escola d'adults de Sant Fruitós programa cinc cursos a partir de l'octubre

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat per a aquest proper curs 5 propostes de formació per a adults de temàtica variada. El proper dimecres 20 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, es durà a terme una sessió informativa al Nexe-Espai de Cultura per tal de detallar els cursos i resoldre els dubtes que puguin sorgir entre els assistents.

En total, enguany es proposen cinc formacions: un curs de preparació a la prova d'accés als cicles de Formació Professional de Grau Mitjà; un curs de memòria i activitats culturals; cursos de català i d'anglès de nivell A1 i A2 i un d'informàtica que inclourà tres 3 modalitats (ofimàtica bàsica, retoc fotogràfic i Internet i xarxes socials).

Tots els cursos es duran a terme a l'edifici Nexe–Espai de Cultura, i s'iniciaran els propers 2 i 3 d'octubre. Les inscripcions poden dur-se a terme a l'àrea de serveis a les persones de l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages, al carrer Padró, 72-74.