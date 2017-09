El programa Joves i Ciència fa deu anys dissabte a Sant Benet

Prop de 500 alumnes i professors de totes les promocions participaran aquest dissabte a la cerimònia que es farà a Món Sant Benet per celebrar el desè aniversari del programa Joves i Ciència, impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera. Durant l'acte, que començarà a les 6 de la tarda, també es duran a terme dues taules rodones de debat científic. La jornada finalitzarà amb una gran festa amb un sopar i un concert a la plaça de Món Sant Benet.

El projecte va néixer amb la voluntat d'identificar joves estudiants de 4t d'ESO, amb talent i interès per la ciència, per tal de fomentar-los la vocació científica. En aquests deu anys, un total de 477 alumnes (51% nois i 49% noies) han completat el programa, en el qual també han participat un total de 72 centres de recerca d'entre els millors del món (53% de nacionals i 47% d'internacionals). El programa Joves i Ciència ha complert els primers 10 anys i s'ha consolidat com el referent dels programes de vocació científica entre els estudiants de secundària del país, apunten des de la Fundació.

Com a mostra d'aquest grau d'excel·lència, més de 30 joves participants han estat guardonats en diverses olimpíades científiques o premis de reconegut prestigi, com l'INTEL-ISEF. També destaca l'elevat nivell científic del professorat participant al programa. Tots ells són investigadors en actiu, d'alguns dels millors centres de recerca d'arreu del món, i fins i tot hi ha pres part el premi Nobel de Física Roy Glauber.