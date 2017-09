El govern de Balsareny no descarta futurs pactes amb el canvi d'alcalde

Un dia després de conèixer la renúncia d´Albert Neiro com a alcalde, la formació Gent de Balsareny, que governa en minoria al municipi, ja ha començat a pair la marxa del cap de llista i treballa en la redefinició de l´executiu. Els tres regidors que segueixen al consistori han expressat la seva intenció de continuar en el govern perquè se senten «forts i recolzats per seguir amb el projecte». Ho volen fer «amb el màxim de suport possible», de manera que tots els escenaris estan oberts i no descarten possibles pactes amb els grups que ara són a l´oposició, ERC i el PdeCAT.

El regidor i portaveu de Gent de Balsareny, Albert Otero, ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i ha dit que se senten «amb més força i energia que mai, amb ganes d´entendre´ns amb tothom i de tirar endavant amb el projecte». Segons Otero, ara volen «intentar tenir el màxim de suports i no descartem cap escenari». De fet, ja estan treballant en propostes de govern i, a partir de la setmana vinent, preveuen iniciar converses amb els dos grups de l´oposició: ERC, que també té quatre regidors i el PDeCAT, que en té 3.

El fins ara alcalde de Balsareny Albert Neiro, va fer públic dijous, de forma imprevisible, que renunciava al càrrec al·legant la necessitat d´iniciar una nova etapa «per obrir nous horitzons personals i professionals. Davant d´aquest situació, la resta de regidors del govern (Otero, Mariola Fabián i Jorge Aguilera) han mostrat el seu respecte per la decisió de l´alcalde que asseguren que és estrictament personal. Otero ha volgut desvincular la decisió de Neiro del referèndum de l´1 d´octubre i de les pressions i presumptes amenaces d´un grup d´ultradretà del municipi.

Gent de Balsareny, que s´ha marcat com a prioritat «garantir la governabilitat» del poble, està treballant en l´entrada d´un nou regidor i ha informat que prioritzarà l´ordre de la candidatura que es va presentar a les eleccions. Els següents de la llista eren Aida Pérez i Agustí Codina. Pel que al candidat a l´alcaldia, Otero ha assegurat que tot i que hi ha «bastant consens» el grup ha d´acabar de ratificar la persona escollida i la farà pública en els propers dies. Mentrestant, Mariola Fabián, que és la primera tinent d´alcalde, ha assumit l´alcaldia en funcions.

És previst que en el ple del 28 de setembre es faci efectiva la renúncia de Neiro com a alcalde i la setmana següent tindria lloc el ple d´investidura del nou govern. Per ara, tots els escenaris es mantenen oberts.

L´oposició, ERC i el PDeCAT, també mantenen oberts tots els escenaris

Els grups municipals d´ERC i el PDeCAT, a l´oposició, amb 4 i 3 regidors respectivament, es mantenen a l'expectativa de com evolucionen els canvis en el govern municipal després de la renúncia d´Albert Neiro a l´alcaldia. Cap de les dues formacions té clara l´estratègia que seguirà però no descarten possibles pactes entre les diferents forces.

El cap del grup municipal d´ERC, Isidre Viu, considera que «l´escenari està com si haguéssim acabat de fer les eleccions» a l´hora que evidencia la bona entesa del seu partit tant amb l´equip de govern com amb el PDeCAT de cara a possibles pactes. No en descarta cap i, a més, posa sobre la taula la possibilitat de fer «un govern de concentració» amb les tres forces.

Noèlia Ramírez, del PDeCAT, es manté a l'expectativa dels moviments de l´actual equip de govern i, tot i no descartar cap possibilitat, apunta que «tenim un escenari nou i l´hem de valorar tenint present la situació tant a nivell de país com d´ajuntament».