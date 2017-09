El Govern concretarà aquest mes quines residències obtenen la nova concertació

La Generalitat ha reobert l'aixeta de la creació de noves places públiques de residència per a gent gran (finançament directe de places en centres que no són de titularitat del Govern), una via que estava tancada des de feia cinc anys, efecte directe de la crisi econòmica. El Bages tindrà 14 places noves més i a final d'aquest mes el departament d'Afers Socials i Famílies concretarà quins centres en disposaran, segons va explicar ahir a Regió7 la consellera Dolors Bassa durant un acte que va tenir lloc ahir a Montserrat.

«El que fem és finançar amb diners públics gent que ja és a residències o que ara vol entrar-hi. Ho fem tenint en compte on hi ha més necessitats, on hi ha més llista d'espera, i el que hem fet és un repartiment de places a tot Catalu-nya, per comarques, a partir d'aquestes dades», va detallar la consellera. Es tracta de 1.625 places de nova concertació a tot Catalunya. Bassa explicava ahir que a partir de l'obertura de l'oferta, que es va anunciar al principi de mes, les residències han hagut de tramitar la petició i a final de mes el departament concretarà quins centres disposaran d'aquestes 14 places noves i amb quina distribució.

Tot i que percentualment l'increment serà petit, la nova oferta és rellevant perquè durant els dar-rers mandats no s'havia pogut concertar ni una sola plaça i perquè durant la darrera dècada han obert portes a la comarca diferents residències promogudes pels ajuntaments amb el compromís o la confiança que acabarien disposant d'una part d'aquestes places, ja que significa una aportació directa de la Generalitat. És el cas per exemple de Castellgalí, que va promoure la construcció d'una residència que va obrir portes el 2012, Santpedor (2014) i Sant Fruitós (2016).

La nova oferta de places promoguda per la Generalitat suposarà que el Bages passa de les 1.053 concertades que tenia a les 1.067 previstes per a enguany. L'Anoia és una altra de les comarques on també s'incrementen les places i en tindrà 6 més, 3 per a residència i 3 per a centre de dia.