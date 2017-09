Montserrat acull 1.400 persones en un acte que vol fomentar un envelliment actiu a Catalunya

La consellera d'Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va presidir ahir a Montserrat un aplec que suposava el punt final d'un cicle de trobades que s'han fet per primera vegada arreu del territori. L'acte d'ahir va reunir més de 1.400 persones grans a la zona del monestir.

La trobada pretenia, alhora, fomentar l'envelliment actiu de la població i la protecció de les persones grans. «Volem promoure un envelliment actiu on l'apoderament de les persones grans sigui l'eix principal, on les activitats s'allunyin dels tòpics difosos normalment i on es parli i es tracti la protecció a les persones grans», manifestava la consellera Bassa, que va remarcar el caràcter interdepartamental i transversal de les propostes. «Les polítiques de gent gran no només són competència del departament que presideixo, sinó que impliquen més departaments, com ara Salut, Interior, Consum i entitats del territori».

L'aplec de Montserrat va servir també per presentar l'Acadèmia dels Sèniors, la nova formació perquè aquest sector de la població conegui els seus drets i així afavorir el seu apoderament i potenciar la prevenció i la protecció. És una iniciativa inspirada en un projecte de la República Txeca que tenia com a objectiu principal ensenyar les persones grans a protegir-se dels actes criminals i, a la vegada, guanyar confiança en elles mateixes. En el cas de Catalunya, la coordinació entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el de Salut, el d'Interior (amb els Mossos d'Esquadra i els Bombers), l'Agència Catalana del Consum i el Col·legi de Notaris ha estat bàsica per poder tirar la iniciativa endavant. La formació s'iniciarà en 43 casals de la gent gran, casals cívics i cases del mar de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.