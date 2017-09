El govern de Balsareny no descarta futurs pactes amb el canvi d'alcalde

Albert Neiro, segon per la dreta, amb la resta de regidors del govern

Albert Neiro, segon per la dreta, amb la resta de regidors del govern ARXIU/MIREIA ARSO

Dos dies després de la renúncia d'Albert Neiro com a alcalde, la formació Gent de Balsareny, que governa en minoria al municipi, ja ha començat a pair la marxa del cap de llista i treballa en la redefinició de l'executiu. Els tres regidors que continuen al consistori van expressar ahir la seva intenció de mantenir-se en el govern perquè se senten «forts i tenen suport per continuar el projecte». Ho volen fer «amb el màxim de suport possible», de manera que tots els escenaris estan oberts i no descarten possibles pactes amb els grups que ara són a l'oposició, ERC i el PDeCAT.

El regidor i portaveu de Gent de Balsareny, Albert Otero, va voler llançar ahir un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i va dir que se senten «amb més força i energia que mai, amb ganes d'entendre'ns amb tothom i de tirar endavant el projecte». Segons Otero, ara volen «intentar tenir el màxim de suports i no descartem cap escenari». De fet, ja estan treballant en propostes de govern i, a partir de la setmana vinent, preveuen iniciar converses amb els dos grups de l'oposició: ERC, que també té quatre regidors i el PDeCAT, que en té 3.

El fins ara alcalde de Balsareny, Albert Neiro, va fer públic dijous, de forma imprevisible, que renunciava al càrrec al·legant la necessitat d'iniciar una nova etapa «per obrir nous horitzons personals i professionals». Davant d'aquest situació, la resta de regidors del govern (Albert Otero, Mariola Fabián i Jorge Aguilera) van mostrar el seu respecte per la decisió de l'alcalde, que asseguren que és estrictament personal. Otero va voler desvincular la decisió de Neiro del referèndum de l'1 d'octubre i de les pressions i presumptes amenaces d'un grup ultradretà del municipi.

Gent de Balsareny, que s'ha marcat com a prioritat «garantir la governabilitat» del poble, està treballant en l'entrada d'un nou regidor i ha informat que prioritzarà l'ordre de la candidatura que es va presentar a les eleccions. Els següents de la llista eren Aida Pérez i Agustí Codina. Pel que fa al candidat a l'alcaldia, Otero va assegurar que tot i que hi ha «bastant consens» el grup ha d'acabar de ratificar la persona escollida i la farà pública en els propers dies. Mentrestant, Mariola Fabián, que és la primera tinent d'alcalde, ha assumit l'alcaldia en funcions.

És previst que en el ple del 28 de setembre es faci efectiva la renúncia de Neiro c0m a alcalde, i la setmana següent tindria lloc el ple d'investidura del nou govern. Ara per ara, tots els escenaris es mantenen oberts.