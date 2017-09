Divuit talents de la regió central celebren els 10 anys del projecte Joves i Ciència

Un total de 18 alumnes de la regió central apassionats per la recerca científica van celebrar ahir el desè aniversari del programa que els ha apropat als centres de recerca per ampliar els seus coneixements. Joves i Ciència és una iniciativa adreçada als estudiants catalans que cursen 4t d'ESO interessats per la ciència i que serveix per potenciar la seva excel·lència en el camp de la recerca. De fet, la celebració, que es va fer ahir a Món Sant Benet, va congregar prop de 300 alumnes de tot Catalunya que al llarg de la darrera dècada han pogut participar, abans d'entrar al món universitari, en projectes científics.

Durant aquests deu anys, 24 alumnes de la regió central han participat en el programa. L'acte va consistir en una foto de grup i taules rodones de temàtica científica. La jornada de celebració va finalitzar amb un sopar a l'exterior de Món Sant Benet i un concert. «És un programa que té èxit, ja que s'hi presenten 800 alumnes», explicava Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, entitat que subvenciona el programa.

Els alumnes destacaven que participar en el programa els ha ajudat a apropar-se a la ciència d'una forma molt més pràctica, ja que han pres part en projectes científics als laboratoris i han pogut conèixer altres joves que, com ells, estan interessats a ampliar els seus coneixements en camps com la física, la química o la biologia. Tots diuen que això els ha ajudat a decidir quina carrera triar.