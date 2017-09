«És una oportunitat per fer recerca científica»

Entrar en un laboratori i jugar amb ulls de científic amb elements de la taula periòdica, anar a Grenlàndia per observar aurores boreals i conèixer millor les partícules que fan possible aquest espectacle celestial. Són algunes de les experiències que han pogut viure els joves de la Catalunya Central que han format part del programa Joves i Ciència.

«Vaig anar a veure aurores boreals gràcies al programa. La meva passió era l'astronomia, i formar-ne part m'hi va apropar», explica Maria Balaguer, que té 20 anys i és de Castellcir, i que actualment estudia Física, la disciplina científica que l'apropa a les estrelles, el camp que més l'interessa. Els estudiants que entren a Joves i Ciència, a part de participar en investigacions científiques, també tenen l'oportunitat de conèixer altres persones de la mateixa edat amb inquietuds similars i redactar un article científic, on exposin l'evolució i les conclusions de la recerca, tal com ho fan els que es dediquen professionalment a la ciència.

«Jo hi he entrat fa poc, i m'agrada molt l'experiència, perquè gràcies al programa he pogut conèixer doctors amb molt de bagatge que tenen ganes de compartir els seus coneixements. He participat en una recerca i he pogut treballar en laboratoris. Més endavant ens avaluaran, i llavors podrem escollir els centres de recerca on voldríem ser l'any que ve», explica Anusha Bieliukas, de 16 anys i de Manresa.

«A l'institut t'imparteixen les assignatures de ciència, simplement. Però un cop entres en el món de la recerca, veus que tot és més complicat», explica per la seva banda l'igualadí Guillem Martín, de 19 anys. «A mi em va servir per veure realment què m'agradava. Vaig participar en projectes de química i biologia, als quals no hauria pogut accedir si no fos pel programa. Actualment estudio Enginyeria Química a la UPC de Manresa, que és, al final, el que més m'ha motivat», afirma Esther Vilalta, manresana de 19 anys. Han convertit la recerca científica en una forma de vida. Els estudiants que encara no han entrat en el món universitari veuen el Joves i Ciència com una oportunitat única per adquirir més coneixements.