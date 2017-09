Les recreacions històriques de la Guerra de Successió tornen a ser el plat fort de l'Aplec de Cardona

Cardona ha celebrat aquest cap de setmana la vintena edició de l´Aplec de Cardona. Dintre dels seus actes centrals, han tornat a destacar les dues recreacions històriques de la Guerra de Successió, una representació d´unes dos hores de durada que concentra la seva acció en diferents espais de la vila, incloent-hi el Castell de Cardona, que ja fa 13 anys que es du a terme a l´Aplec.

L´obra té com a principal objectiu mostrar la Guerra de Successió als assistents i que visquin, en primera persona, l´angoixa i la por que es van viure a la vila durant el Setge de 1711, on les tropes borbòniques intentaren fer-se amb el castell després d´envair el poble.

L´acte s´inicia a la Fira de Dalt, d´on els espectadors avancen amb pas ferm fins al baluard de Sant Llorenç on, després d´una petita explicació, arrenca tota l´acció. Fins arribar a la col·legiata, l´assistent camina mentre, al seu voltant, desenes de voluntaris es mobilitzen per aturar l´atac dels borbònics. Soldats disparen canons i fusells i vilatans tiren pedres a l´hora que corren per salvar la vida. Durant la pujada, l´espectador veu passar el passat davant seu.

A la col·legiata té lloc la representació teatral ´Viurem lliures o morirem", un text de Jordi Santasusagna que combina teatre i vídeo i que es recolza d´una feina impecable de l´Orquestra 18 de Setembre, que toca música en directe composada per Xavier Ventosa.

Després de narrar el Setge de 1711 i la capitulació del 18 de setembre de 1714, tots els espectadors baixen de nou a la Fira de Dalt amb torxes cantant la Marxa del 18 de setembre.

Des del 2014, coincidint amb el Tricentenari, la representació va canviar la seva dinàmica i va passar de celebrar-se només a la col·legiata a utilitzar diferents espais repartits pel poble. Tot i que, en essència, l´acte segueix la línia adquirida al 2014, enguany debutava a la direcció Pep Haro, que va fer uns petits canvis a l´escenografia i al planter d´actors per seguir millorant l´experiència del públic durant la recreació.