Alumnes navassencs reben el certificat oficial de Cambridge

El col.legi Sant Josep de Navàs és centre preparador d´exàmens oficals Cambridge des de l´any 2012. Enguany, 22 alumnes de cinquè i sisè d'aquest centre n'han obtingut el certificat després de realizar els exàmens YLE Flyers i Movers. L'escola va acollir l'acte de lliurament dels certificats, amb la presència de la regidora Sara Cortina, alumnes, mestres i mares i pares.

Segons han detallat fonts del centre, El 100% d´alumnes han aprovat els exàmens i el92% ha obtingut resultats entre 4 i 5 escuts de totes les tres competències, el que representa una nota entre notable i excel·lent. Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL realitzen l´aplicació d´aquests exàmens, que han estat desenvolupats per a avaluar el coneixement de la llengua anglesa dels nens entre 7 i 12 anys i per a reforçar-ne l´aprenentatge.

Fonts del centre destaquen que els exàmens de Young Learners donen prioritat a la part oral per tal d´assegurar que els alumnes ja es vagin preparant per a saber-se espavilar en situacions comunicatives diverses. Des de l´area d´anglès, l´escola prepara els alumnes per a realitzar aquests exàmens i a més els dóna l´oportunitat de realitzar-los al mateix centre i no haver-se de desplaçar a Barcelona. Els alumnes reben una preparació específica amb exercicis de pràctica oral i escrita, les estructures gramaticals i el vocabulari que poden sortir a l´examen. Els exàmens es practiquen a classe, i la mestra els aconsella sobre com realitzar les diferents parts de la prova.

Els resultats es lliuren amb un certificat en el qual hi figura la puntuació en forma d´escuts shields de cadascuna de les tres competències avaluades: Listening, Speaking i Readind and Writing.