Avinyó enfila la recta final d'una festa major molt concorreguda

Tot i l'amenaça de pluja, que divendres va obligar a traslladar al pavelló alguns dels actes que es feien a l'aire lliure, la Festa Major d'Avinyó ha viscut un intens cap de setmana d'actes populars, molt concorreguts, que s'allarguen fins demà.

L'acte inaugural, amb els gegants d'Avinyó com a protagonistes, i el correfoc van donar el tret de sortida a la festa. Dissabte, el concurs de paelles va reunir una vintena de grups participants i més de 400 persones al dinar popular al Passeig. A la tarda, després de la gimcana, la festa es va traslladar a la plaça Major, on hi va haver la trobada castellera amb els Tirallongues de Manresa, els Picapolls de la Gavarresa i els Manyacs de Parets del Vallès.

Els concerts i balls al pavelló, l'obra Toc Toc, a càrrec del Grup de Teatre d'Avinyó, amb més de 400 espectadors entre dissabte i diumenge, i la ballada dels gegants i grallers d'ahir al migdia, han estat alguns dels actes destacats de la festa grossa avinyonesa que avui continua.