El congrés internacional sobre ufologia que es farà a Montserrat ja té 250 inscrits

Montserrat acollirà aquesta setmana un congrés internacional d'ufologia per al qual s'han inscrit més de 250 persones d'arreu del món per escoltar les conferències d'una vintena d'experts en albiraments i contactes d'ovnis i espiritualitat. L'alta demanda d'assistents és prou rellevant si es té en compte que els preus d'inscripció oscil·laven entre els 150 i els 750 euros per persona.

Tal com ja va avançar aquest diari el mes d'agost passat, es tracta del primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'estat espanyol, i és obert a tot el públic que vulgui assistir a les conferències, d'una hora de durada cadascuna, que es faran en horari de matí i de tarda durant els tres dies de durada (dimarts, dimecres i dijous). El congrés serà conduït pel periodista català Josep Guijarro i tindrà la presència d'ufòlegs, investigadors i professors de renom internacional, que faran les conferències en castellà i en anglès (amb servei de traducció simultània). Un dels aspectes més rellevants és que s'hi exhibirà l'Ésser d'Atacama, un suposat alienígena d'uns 15 centímetres de llargada. L'espècimen va ser descobert l'any 2003 en una vella salitrera al desert d'Atacama. Estava envoltat per un drap de color blanc i subjectat amb una cinta de color violeta, i va ser adquirit per l'Institut d'Investigació i Estudis Exobiològics (IIEE), que n'analitza els orígens.

Entre altres qüestions, es parlarà de les diverses tipologies d'ovni que hi ha, d'experiències de persones contactades, d'espiritualitat, d'híbrids humans, del llenguatge light, dels Crop Circles i del Secret Space Program.El primer dia del congrés els conferenciants seran el periodista i escriptor Sebastià d'Arbó i el doctor australià Michael Salla, conegut per la seva experiència en política internacional, resolució de conflictes i política exterior nord-americana.

De cara al dia 20 destaca la presència del mexicà Jaime Maussan, periodista i investigador que s'ha centrat en els camps de la denúnsia social i mediambiental, i també en la ciència i la cerca de vida intel·ligent fora del nostre planeta. Aquell mateix dia també hi participarà el nord-americà Corey Goode, que quan només tenia 6 anys va ser reclutat a través d'un dels programes MILAB per parlar de la seva experiència en el món de les abduccions militars. Finalment, entre els conferenciants del tercer dia destaca la presència del periodista espanyol Enrique de Vicente, especialitzat en temes científics i paranormals, i que va dirigir la revista intrernacional Año Cero.