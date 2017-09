Santpedor defensa que la policia local no ha de fer funcions de policia judicial de cara a l'1-O

Santpedor s´ha sumat aquesta tarda a la campanya que ha impulsat l´Associació Catalana de Municipis on es reivindica la no interpel·lació a les policies locals perquè facin funcions de policies judicials de cara al referèndum de l´1 d´octubre.



L´alcalde, Xavier Codina ha enviat una carta a la fiscalia on li exposa que la instrucció 1/2017 en què es demana les policies locals que facin les funcions de policia judicial "entra en contradicció flagrant amb l´acord adoptat per la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial en la reunió celebrada el dia 15 de juliol de 2015".



La campanya de l´ACM subratlla que la instrucció de la Fiscal cap de Barcelona entra en contradicció i demana als alcaldes dels ajuntaments que disposin d´un cos de policia local com és el cas de Santpedor dirigeixin un escrit a la fiscal, tràmit que Codina ja ha fet.



Segons la carta que Codina ha fet arribar a la fiscal l´insta a "deixar sense efecte la seva instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d´Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Justícia de Catalunya".