El govern de Balsareny veu en ERC el soci principal per poder tancar un pacte

Gent de Balsareny (GdB), el grup que governa en solitari i en minoria a Balsareny, obrirà negociacions aquesta mateixa setmana amb el grup municipal d'ERC per intentar assolir un pacte que els dongui un suport ampli. Converses que s'obriran després que dijous passat el cap de files de la formació governant, Albert Neiro, anunciés que renunciava a l'alcaldia i a l'acta de regidor.

Després de mantenir una reunió interna aquest dilluns al vespre, Gent de Balsareny ha fet públic un comunicat en què diu que "davant un ple de l'Ajuntament tant plural es torna a plantejar la necessitat de garantir una major estabilitat política municipal que permeti assegurar al màxim la continuïtat de les principals línies de treball i les polítiques iniciades".

Per aquest motiu, argumenta, "i amb l'objectiu de debatre les diverses possibilitats que permetrien garantir una major estabilitat", a mitjans d'aquesta mateixa setmana GdB mantindrà una primera trobada "amb el grup municipal d'ERC". Afirma que amb els republicans "és el grup amb el que s'ha pogut arribar a més acords en projectes concrets al llarg d'aquests dos anys de mandat, i tal com ells mateixos han assegurat aquests dies amb el que existeix una major coincidència en polítiques socials".

Gent de Balsareny creu que després de la dimissió de l'alcalde, el municipi necessita la tornada a la normalitat el més ràpida possible "tot garantint la continuïtat dels treballs iniciats, i és en aquest sentit que espera la corresponsabilitat d'altres grups per fer-ho possible".

D'altra banda, després de la reunió d'aquest dilluns GdB també ha concretat que Aida Pérez Díaz serà la nova regidora de la formació. Aida Pérez que ocupava el número de cinc de la candidatura és enginyera química i ha participat o col·laborat en diverses entitats del poble com l'Agrupació Escolta i Guia Guillem de Balsareny, el Club Natació i Càritas.