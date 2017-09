Meandre troba injustificat el sòl industrial previst al nou POUM de Sant Fruitós

Meandre ha mostrat la seva preocupació per les propostes de creixement de sòl industrial del nou POUM de Sant Fruitós, una de les quals preveu multiplicar-lo per quatre. L'entitat ecologista considera la proposta «una aber-ració injustificada», tenint en compte que hi ha «un 60% de sòl industrial desocupat al Bages i un 40% de parcel·les i naus buides a Sant Fruitós».

Després d'analitzar les tres alternatives de creixement de sòl industrial que es proposen, alguna de les quals l'entitat considera «inversemblant», ha fet arribar els seus suggeriments al departament de Territori i Sostenibilitat i a l'Ajuntament de Sant Fruitós. Aquests incideixen principalment en els aspectes que afecten l'espai obert, entorn natural i agrícola, «del poc que queda del Pla de Bages», ja que considera que la seva preservació «esdevé bàsica per a la identitat del paisatge, la salut de la ciutadania i el futur del sector primari del Bages».

Meandre creu que les tres alternatives proposades per l'avanç del POUM contribueixen a «mantenir o incomprensiblement incrementar el paper disgregador d'aquestes infraestructures i polígons existents, fet que suposaria un pas irreversible cap a la urbanització difusa del Pla de Bages, trencant definitivament els corredors biològics entre les dues conques i malmetent el paisatge propi». Tot el contrari dels objectius, mesures i accions de qualitat paisatgística proposats en el Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals.

Un cop analitzades les tres alternatives, l'entitat ecologista considera que «cap de les tres és idònia, a causa de l'actual excés de sòl industrial buit» a Sant Fruitós i a la comarca. Tenint en compte l'excés de sòl industrial buit i l'absència de previsió de grans implantacions, considera que ara el que cal «és ordenar el territori ja urbanitzat i valorar el decreixement de polígons industrials com el del Grau, executats sense cap tipus de sentit i amb finalitat purament especulativa».

Per tot plegat, Meandre creu que «es requereix un nou model, basat en la sostenibilitat, que reforci el potencial i el caràcter de poble dinàmic que té actualment Sant Fruitós, en el qual poden conviure la indústria, el comerç, el sector agrari, en especial el del vi, i el paisatge de mosaic agroforestal que dóna entitat a la nostra comarca i al mateix poble».