El pas elevat de la Rosaleda té fora d'ús l'ascensor des d'un incident del juny

La passarel·la que connecta el nucli de la Rosaleda de Sant Fruitós amb el polígon Casanova per damunt de la carretera de Vic té l'ascensor inutilitzat des del mes de juny passat i podria no tornar-se a posar en servei. De fet, l'Ajuntament ja té en marxa el procés d'adjudicació del projecte per construir una rampa que faciliti l'accés a aquesta infraestructura, complementant les escales, davant dels problemes sovintejats que ha donat l'ascensor.

El darrer cop que va funcionar va ser el 17 de juny al vespre, quan una avaria va deixar un grup de joves menors d'edat tancats a l'interior durant un quart d'hora. En aquell moment, l'Ajuntament ja va anunciar que obria expedient a l'empresa encarregada del manteniment. Ahir, fonts de l'equip de govern van explicar que després d'aquella avaria es va demanar un informe tècnic a l'empresa que va instal·lar l'ascensor i un segon a una empresa externa. Amb les dades d'aquests informes s'estan actualment demanant pressupostos per veure el que costaria arreglar-lo.

D'altra banda, a principi d'aquest mes es va fer una mesa de contractació a la qual es van presentar 13 empreses per tal de redactar el projecte de construcció de la rampa. Com que una d'aquestes empreses havia presentat una baixa temerària, ara s'ha d'elaborar un informe tècnic per part de l'Ajuntament i tornar a convocar una mesa de contractació.