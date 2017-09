Sallent aprova la delimitació de la trama urbana consolidada

L'Ajuntament de Sallent va aprovar inicialment en el darrer ple municipal la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada, a partir de la qual es regula la implantació dels establiments comercials mitjans i grans.

La proposta limita la implantació dels establiments comercials en la zona urbana consolidada en el nucli històric, tant de Sallent com de Cabrianes, i en les zones d'eixample del nord del nucli antic i cap al poble nou, així com el sud del nucli de Cabrianes i la zona d'eixample industrial del carrer Carretera i Estació.

El projecte té el vistiplau de Sallent Comercial, entitat que aglutina els botiguers i comerciants. Després de l'aprovació inicial per part del ple de l'Ajuntament, s'obrirà un període d'exposició pública, durant un mes, perquè tothom qui ho consideri pugui presentar al·legacions. Posteriorment, s'enviarà a la direcció general d'Urbanisme perquè se'n faci l'aprovació definitiva.

Aquest document, d'obligatorietat per a tots els municipis de més de 5.000 habitants, ha estat redactat amb l'assistència de la Diputació de Barcelona sobre la base d'una sèrie de criteris i principis que fixa la legislació catalana de preservació de les ciutats compactes, on les activitats comercials i l'ús residencial han de ser compatibles, per tal de generar sinergies entre el petit comerç i els establiments comercials de dimensions més grans.